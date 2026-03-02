BIST 13.718
Donald Trump’tan İran açıklaması: ABD intikamını alacak

Donald Trump'tan İran açıklaması: ABD intikamını alacak

ABD Başkanı , İran’a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaparak, ABD’nin Amerikalıların ölümlerinin intikamını alacağını ve İran rejiminin uzun menzilli füzeler ve nükleer silahlarla ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Trump, "ABD, Amerikalıların ölümlerinin intikamını alacak. Uzun menzilli füzeler ve nükleer silahlarla donatılmış iran rejimi her amerikalı için ciddi bir tehdit oluşturur. ABD’de muhtemelen daha fazla kayıp olacak. Tüm hedeflerimize ulaşılana kadar askeri operasyonlar devam edecek" dedi. 

