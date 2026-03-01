BIST 13.718
Suudi Arabistan İran'a misilleme yetkisi!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, İran’ın sivil alanlar ve kritik altyapıyı hedef alan saldırılarını “korkakça” olarak nitelendirerek ülkenin egemenliğinin ihlal edildiğini vurguladı ve olası askeri misilleme için askeri birimlere yetki verdi. CNN’de canlı yayında konuşan uluslararası diplomatik editör Nic Robertson, Riyad yönetiminin askeri hazırlıkları başlattığını, hava savunma sistemlerinin yüksek alarma geçirildiğini ve karşılık seçeneklerinin değerlendirildiğini aktardı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını "korkakça" olarak nitelendirerek olası askeri misilleme için yetki verdi. CNN'de canlı yayında konuşan kanalın uluslararası diplomatik editörü Nic Robertson, Riyad yönetiminin, krallığın güvenliğini hedef alan girişimlere karşılık vermekte tereddüt etmeyeceğini açıkladığını duyurdu.

"İRAN'IN SALDIRISI EGEMENLİK İHLALİ"

Robertson'a göre Veliaht Prens, saldırıların sivil alanları ve kritik altyapıyı hedef almasını sert sözlerle eleştirdi. İran'ın eylemlerini "korkakça" olarak tanımlayan bin Salman, Suudi Arabistan'ın egemenliğinin ihlal edildiğini ve bunun cevapsız kalmayacağını ifade etti. 

MİSİLLEME YETKİSİ VERİLDİ

Robertson'un aktardığına göre Veliaht Prens, askeri birimlere gerekli hazırlıkların yapılması talimatını verirken, olası karşılık seçeneklerinin değerlendirilmesi için yetki tanıdı. Bu adım, Riyad'ın diplomatik tepkiden öteye geçebileceği şeklinde yorumlandı.

"GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINACAK"

Suudi yönetimi, krallığın kendini savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağını vurguladı. Güvenlik birimlerinin yüksek alarma geçirildiği ve hava savunma sistemlerinin aktif tutulduğu belirtiliyor.

BÖLGESEL GERİLİM TIRMANIYOR

Uzmanlar, Suudi Arabistan'ın doğrudan askeri karşılık vermesi halinde Körfez'de yeni bir cephe açılabileceği uyarısında bulunuyor. İran ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimin yeniden alevlenmesi, Orta Doğu'daki dengeleri daha da kırılgan hale getirebilir.

