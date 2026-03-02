BIST 13.718
İsrail ordusu Lübnan'ı tehdit etti! Binlerce kişi kuzeye doğru göçe başladı

İsrail ordusu Lübnan'ı tehdit etti! Binlerce kişi kuzeye doğru göçe başladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi. İsrail’in saldırı tehdidinin ardından Lübnan’ın Sayda kentindeki binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı. Yollarda yoğun araç trafiği oluştu. İsrail'in başta Beyrut olmak üzere çok sayıda bölgeye saldırı düzenlemesinin ardından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam kabineyi acil toplantıya çağırdı.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Lübnan’ın güneyi ile Bekaa Vadisi’nde 50’den fazla yerleşim biriminin hedef alınacağını duyurdu, bu bölgelerde yaşayanlara evlerini derhal boşaltmaları yönünde çağrıda bulundu.

Waweya, söz konusu yerleşimlerde yaşayanların en az 1000 metre uzaklıktaki açık alanlara gitmeleri çağrısında bulundu.

Lübnan'da acil toplantı

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre Başbakan Selam, kabinesini sabah 8'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda acil toplantıya çağırdı.

Toplantıda gece saatlerinden bu yana yaşanan gelişmelerin ve alınacak önlemlerin görüşüleceği kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Binlerce kişi kuzeye doğru göçe başladı

İsrail’in saldırı tehdidinin ardından Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi’ndeki binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı.

İsrail'in saldırı tehdidiyle evlerini terk etmek zorunda kalanlar, yollarda yoğun trafik oluşturdu.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan’dan ilk kez İsrail'e saldırı düzenlenmişti.

