BIST 13.718
DOLAR 43,97
EURO 51,85
ALTIN 7.577,37
HABER /  SPOR

Zeki Murat Göle: Fenerbahçe seviyesinde görülemeyecek goller yedik

Zeki Murat Göle: Fenerbahçe seviyesinde görülemeyecek goller yedik

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, 2-0 geriye düştükleri maçta öne geçebilecek fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Abone ol

Göle, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, teknik direktörleri Domenico Tedesco'nun rahatsızlığından dolayı Antalya'da bulunamadığını, kadro değişikliklerinde kendilerinin tek başına karar almadığını, kendisiyle olabildiğince görüştüklerini belirtti.

Maçın ilk yarısında takımda enerji eksikliği olduğunu ifade eden Göle, "Maça yüksek tempoda başlayamadık. Nottingham Forest maçındaki enerjiyi sahaya yansıtamadık. Daha fazla topa sahip olabilirdik. İlk yarıda bunlar eksikti. İkinci yarının başında da çok basit bir gol yedik. Fenerbahçe seviyesinde görülemeyecek goller yedik. Sonra reaksiyon verdik, skoru 2-2'ye getirdik, öne de geçebilirdik." diye konuştu.

Göle, şampiyonluk yarışının uzun olduğunu, sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu Lübnan'ı tehdit etti! Binlerce kişi kuzeye doğru göçe başladı
İsrail ordusu Lübnan'ı tehdit etti! Binlerce kişi kuzeye doğru göçe başladı
İran korkusu! Netanyahu’nun uçağı Almanya'ya kaçırıldı
İran korkusu! Netanyahu’nun uçağı Almanya'ya kaçırıldı
Donald Trump’tan İran açıklaması: ABD intikamını alacak
Donald Trump’tan İran açıklaması: ABD intikamını alacak
Merkez Bankası'ndan flaş karar! 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verildi
Merkez Bankası'ndan flaş karar! 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verildi
Futbolcu Munir El Haddadi, İran’dan kaçıpTürkiye’ye sığındı
Futbolcu Munir El Haddadi, İran’dan kaçıpTürkiye’ye sığındı
Fenerbahçe'de beraberlik sonrası stadyumda mini toplantı
Fenerbahçe'de beraberlik sonrası stadyumda mini toplantı
Suudi Arabistan İran'a misilleme yetkisi!
Suudi Arabistan İran'a misilleme yetkisi!
Pakistan'daki protestolarda 9 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'daki protestolarda 9 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe Antalya deplasmanında iki puan bıraktı
Fenerbahçe Antalya deplasmanında iki puan bıraktı
ABD B-2 uçaklarıyla İran hedeflerini vurdu
ABD B-2 uçaklarıyla İran hedeflerini vurdu
İran, Amerikan üslerini vuruyor! 4 ülkeyi hedef aldı: Çok sayıda ölü var
İran, Amerikan üslerini vuruyor! 4 ülkeyi hedef aldı: Çok sayıda ölü var
Donald Trump: İran'da 48 lideri öldürdük
Donald Trump: İran'da 48 lideri öldürdük