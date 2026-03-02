Medipol Sağlık Grubu uyardı! Ofis tozları solunum sağlığını bozuyor

Gününün en az 8-10 saatini kapalı ofislerde geçiren milyonlarca çalışan için tehlike çanları çalıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aygül Güzel; halı liflerinden yazıcı tonerlerine, temizlenmeyen klimalardan yetersiz havalandırmaya kadar pek çok etkenin solunum sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

Abone ol

Günün büyük kısmını kapalı alanlarda geçiren çalışanlar, gözle görülmeyen sağlık riskleri ile karşı karşıya kalıyor. Havalandırması yetersiz, halı kaplı ve klimaları düzenli temizlenmeyen ofisler; solunum yolu hastalıklarının tetikleyicisi olabiliyor. Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi’nden Prof. Dr. Aygül Güzel, özellikle kronik akciğer hastalarının ofis ortamındaki tozlara karşı daha hassas olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu.

ALERJİ VE ASTIM HASTALARI DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

Ofis tozlarının özellikle hassas bünyelerde ciddi şikâyetlere yol açabildiğini ifade eden Prof. Güzel, “Toz maruziyeti alerjik bireylerde gözlerde yanma, kaşıntı, burun akıntısı, boğazda tahriş gibi yakınmalara neden olabilir. Astım hastalarında ise nefes darlığı, hırıltı, öksürük ve göğüste baskı hissi gibi şikâyetler ortaya çıkabilir. Hatta astım alevlenmelerinin önemli nedenlerinden biri ofis ortamındaki tozlardır. Ayrıca KOAH gibi kronik akciğer hastalığı bulunan kişilerde de belirtiler artabilir. Tozlar akciğerde inflamasyona yol açarak hastalığın şiddetini artırabilir, iyileşme sürecini geciktirebilir” ifadelerini kullandı.

“OFİSTE ARTAN ŞİKÂYETLERE DİKKAT!”

Önemli bir klinik ipucuna da dikkat çeken Prof. Güzel, “Eğer bir kişi ofis ortamında şikâyetlerinin arttığını, evde ya da tatilde bu şikâyetlerin azaldığını söylüyorsa, bu durum ortam kaynaklı bir solunum problemi olduğunu düşündürmelidir” şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI OFİS ORTAMI İÇİN ÖNERİLER

Ofis ortamlarında solunum sağlığını korumak için bazı temel önlemlerin mutlaka alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Güzel, “Ofisler düzenli ve etkin şekilde havalandırılmalı. Zeminde halı ve kilim gibi toz tutan kaplamalar tercih edilmemeli. Mobilyaların kuru bez yerine nemli bezle temizlenmesi toz birikimini azaltırken, klimaların filtreleri de düzenli olarak değiştirilip temizlenmesi önem sarf ediyor. Yazıcı, fotokopi ve toner cihazlarının çalışma alanlarından ayrı bir bölümde bulundurulması daha doğru olacaktır. Bu önlemler, ofis ortamında toz birikimini azaltarak çalışanların solunum sağlığını korumada büyük önem taşır” dedi.