Bağırsakların resmen düşmanı: Sağlığınızı bozan 5 gıda belli oldu

Bununla birlikte, iyi bir bağırsak sağlığı için öncelik vermemiz ve kaçınmamız gereken besinler var. İşte bu konuda uzmanların söyledikleri.

1. Ultra işlenmiş gıdalar

Yapay tatlandırıcılar, aroma arttırıcılar, emülgatörler ve katkı maddeleri gibi yapay içerikler kullanılarak üretilen yiyecekler. Sosis, kahvaltılık gevrek ve dondurma gibi...Ultra işlenmiş gıdaların sağlığımız için neden kötü olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, geçtiğimiz günlerde yapılan bir çalışma, bağırsak mikrobiyomuna önemli negatif etkilerinin olduğunu, 32 sağlık sorunuyla bağlantılandırılabileceğini ortaya koydu. Ancak bu tür gıdalardan tamamen vazgeçmek zorunda değilsiniz. Uzmanlar %80'e %20 kuralını uygulamanızı öneriyor. Yani %80 sağlıklı beslenmeye çalışın ve kalan %20'de kendinizi ödüllendirin.