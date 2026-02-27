BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  SAĞLIK

Avrupa İlaç Kurumu, Kovid-19 ve grip için kombine aşıya onay verdi

Avrupa İlaç Kurumu, Kovid-19 ve grip için kombine aşıya onay verdi

Avrupa İlaç Kurumu (EMA), ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Kovid-19 ve grip için geliştirdiği kombine aşının Avrupa'da pazarlanmasına onay verdi.

Abone ol

EMA'dan, Moderna'nın Kovid-19 ve grip için geliştirdiği kombine aşıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, EMA, Moderna'nın geliştirdiği aşının Avrupa'da pazarlanmasına izin verdi.

Söz konusu aşı, Avrupa'da onaylanan ilk mRNA tabanlı kombine aşı oldu.

Onay, 50 yaş ve üstündekileri kapsıyor. Yapılan klinik çalışmada, kombine aşıyı olan kişilerde oluşan bağışıklık yanıtının, grip ve Kovid-19 aşılarını ayrı ayrı yaptıran kişilerle benzer düzeyde olduğu belirtiliyor.

Pazarlamanın başlaması için AB Komisyonu'nun da onayı gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Aydın Ayaydın’dan 'diploma' iddialarına yanıt verdi: “Recep Tayyip Erdoğan’ın derslerine girdim”
Prof. Dr. Aydın Ayaydın’dan 'diploma' iddialarına yanıt verdi: “Recep Tayyip Erdoğan’ın derslerine girdim”
Anne ölen oğlunun mezarında kalp krizinden ölmüştü! Şimde de dede...
Anne ölen oğlunun mezarında kalp krizinden ölmüştü! Şimde de dede...
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Öcalan açıklaması: Özür dilemeliydi
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Öcalan açıklaması: Özür dilemeliydi
Samsunspor, Konferans Ligi'nde İspanyol ekibiyle eşleşti
Samsunspor, Konferans Ligi'nde İspanyol ekibiyle eşleşti
Sümeyye Erdoğan'dan 28 Şubat açıklaması
Sümeyye Erdoğan'dan 28 Şubat açıklaması
ABD, İsrail'deki personeline ülkeden ayrılması için onay verdi! Büyükelçi uyardı: Ülkeyi terk edin
ABD, İsrail'deki personeline ülkeden ayrılması için onay verdi! Büyükelçi uyardı: Ülkeyi terk edin
Afyonkarahisar'da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
Uğur Karakullukçu oruçluyken Liverpool stresiyle su içti o anlar viral oldu
Uğur Karakullukçu oruçluyken Liverpool stresiyle su içti o anlar viral oldu
Clinton ifade verdi: Epstein’in suçlarından haberim yoktu, Trump da ifade vermeli
Clinton ifade verdi: Epstein’in suçlarından haberim yoktu, Trump da ifade vermeli
İsrail ordusu: Refah’taki tünellerde 9 Filistinli daha öldürüldü
İsrail ordusu: Refah’taki tünellerde 9 Filistinli daha öldürüldü
İsrail’in engellemelerine rağmen 100 bin Filistinli ramazanın ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldı
İsrail’in engellemelerine rağmen 100 bin Filistinli ramazanın ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldı