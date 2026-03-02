Fenerbahçeli futbolcu performansıyla Nihat Kahveci'yi çıldırttı!
Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, 2-2 biten Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi. Kahveci, Fenerbahçeli bazı isimleri sert şekilde eleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 2-2 berabere kaldı. Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci karşılaşmayı değerlendirdi. Kahveci değerlendirmesinde Fenerbahçeli bazı isimlere yoğun eleştirilerde bulundu. İşte o sözler...
Sanki altyapıda ilk kez idamana çıkıyor
Cherif ilk yarı sahada yok. Cherif'i izleyin, sanki altyapıda ilk defa idmana çıkmış bir oyuncu profili... Taraftarların kahrolduğu bir performans. Çünkü burası Fenerbahçe. En-Nesyri gitmiş, Duran gitmiş, herkes bağıra bağıra hatta Tedesco bile 'forvet oyuncu lazım' cümlesinin karşılığını Cherif sundu.
'Alex'in yanında heykelimi dikin' derdi
Rakibin Antalyaspor, bu maça kadar 22 gol attı. Sen 2 tane gol yedin, 3-4 yiyebilirdin. Bu Fenerbahçe oyunu kabul edilemez. Sen bir 45 dakikayı Antalya'da yok saydın. Fenerbahçe beraberliğe dua etsin, Asensio 2. yarı ipleri eline aldı. Hele o kafa golünü de atsaydı 'Alex'in yanında heykelimi dikin' derdi.
"Fırsatları nasıl değerlendiremezsin"
Galatasaray bu sene öyle bir Şampiyonlar Ligi oynuyor ki, öyle rakiplerle oynuyor ki, bu maçların geri dönüşlerinde sıkıntılar yaşama ihtimali varken sen bu fırsatları nasıl değerlendiremezsin? Rakipler Beşiktaş, Göztepe, Trabzonspor, Samsunspor olur anlarım. Kasımpaşa bu hafta Rize'den 3 gol yedi, sen 2 puan bıraktın.