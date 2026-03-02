İran'a yönelik saldırılar ne kadar sürecek? ABD Başkanı Trump açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların dört hafta veya daha kısa sürebileceğini ifade etti. Trump, "Ne kadar güçlü olursa olsun, büyük bir ülke olduğu için dört hafta veya daha kısa sürecektir." dedi.

Daily Mail gazetesine konuşan Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump'a Suudi Arabistan'ın başlangıçta hedef alındıktan sonra İran'a saldırılar başlatabileceği iddiaları sorulduğunda, "Onlar da savaşıyorlar, onlar da savaşıyorlar." ifadesini kullandı.

Savaş ne kadar sürecek?

İran'a yönelik saldırıların dört hafta boyunca devam edebileceği ihtimalinden bahseden Trump, şunları söyledi:

-"Bu her zaman yaklaşık dört haftalık bir süreç olmuştur.

-Bu yüzden ne kadar güçlü olursa olsun, büyük bir ülke olduğu için dört hafta veya daha kısa sürecektir."

ABD Başkanı Donal Trump, ulusa sesleniş konuşmasında da İran halkına seslendi ve şunları söyledi;

-"Neredeyse 50 yıldır bu kötü niyetli aşırılık yanlıları "Amerika'ya Ölüm" veya "İsrail'e Ölüm" sloganlar atıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırıyorlar. Biz dünyanın en büyük ve en güçlü ulusuyuz. Bu tahammül edilemez tehditler artık devam etmeyecek.

