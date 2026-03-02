Trump'tan küstah açıklama: İran'ı yönetecek 3 çok iyi adayımız var

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı kanlı saldırıların ardından konuşan ABD Başkanı Trump, İran'ı yönetmek için 3 çok iyi adayın olduğunu öne sürdü.

ABD başkanı Donald Trump, New York Times gazetesine verdiği demeçte, İran’ı yönetmek için 'üç çok iyi aday' bulunduğunu söyledi, ancak isim vermedi. “Şimdi açıklamayacağım. Önce işi bitirelim” ifadelerini kullandı.

Florida’daki Mar-a-Lago’dan yayımladığı görüntülü mesajda konuşan Trump, İran’a yönelik askeri operasyonun ABD’nin uzun vadeli güvenliği için gerekli olduğunu savundu.

Üç Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini doğrulayan Trump, kayıpların artabileceği uyarısında bulundu.

Trump, sözlerine şöyle devam etti:

Ne yazık ki bu iş bitmeden önce daha fazla kayıp olabilir. Ama Amerika onların intikamını alacak ve medeniyete karşı savaş açan teröristlere en ağır darbeyi indirecek...

Trump, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada operasyonun dört hafta veya daha kısa sürede tamamlanmasını beklediğini söyledi. “İran büyük bir ülke. Bu nedenle dört hafta ya da daha kısa sürebilir” dedi.