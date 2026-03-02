BIST 13.346
İran, ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliğini vurdu

İran, ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'ne misilleme saldırısında bulundu. ABD Büyükelçiliği, Kuveyt'teki vatandaşlarına "elçiliğe gelmeyin" uyarısı yayınladı.

ABD ve İsrail'in başlattığı ortak saldırılarına karşı İran, füze ve insansız hava araçları (İHA) ile Körfez ülkelerine misilleme saldırılarına devam ediyor.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları Kuveyt'in başkentinde sabah saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Görgü tanıkları ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'nden dumanların yükseldiğini belirtti.

Kuveyt basınında da ABD Büyükelçiliği'nin vurulduğuna ilişkin haberler yer aldı.

ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği: "Büyükelçiliğe gelmeyin"

ABD’nin Kuveyt Büyükelçiliği, ülkede devam eden füze ve İHA saldırısı tehdidi nedeniyle vatandaşlarına "bulunduğunuz yerde kalın, büyükelçiliğe gelmeyin" uyarısında bulundu.

Açıklamada, en alt katta ve pencerelerden uzak bir noktaya sığınılması, dışarı çıkılmaması ve güvenlik planlarının gözden geçirilmesi tavsiye edildi.

Büyükelçilik personelinin de bulunduğu yerde sığındığına yer verilen açıklamada, ABD Büyükelçiliği'nin saldırıya uğradığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

