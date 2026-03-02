BIST 13.718
Donald Trump gerisi size kalmış dedi İranlılara böyle seslendi

ABD Başkanı Donald Trump kameralar karşısına geçerek ulusa seslendi. İran konusunda önemli açıklamalar yapan Trump, "Özgürlük özlemi çeken tüm İranlı vatanseverleri bu anı yakalamaya; cesur, atılgan ve kahraman olmaya ve ülkelerini geri almaya çağırıyorum. Amerika sizinle. Size bir söz verdim ve bu sözü yerine getirdim." dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın etkileri sürüyor. İran'ın başta İsrail olmak üzere bölgede ABD askeri üssü barındıran ülkeleri de vurduğu savaşla ilgili olarak ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar geldi.

DONALD TRUMP İRANLILARA SESLENDİ

Trump, ulusa sesleniş konuşmasında şunları söyledi;

"Neredeyse 50 yıldır bu kötü niyetli aşırılık yanlıları "Amerika'ya Ölüm" veya "İsrail'e Ölüm" sloganlar atıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırıyorlar.

Biz dünyanın en büyük ve en güçlü ulusuyuz. Bu tahammül edilemez tehditler artık devam etmeyecek.

"SİZE BİR SÖZ VERDİK, ÜLKENİZİ GERİ ALIN! AMERİKA SİZİNLE"

Özgürlük özlemi çeken tüm İranlı vatanseverleri bu anı yakalamaya; cesur, atılgan ve kahraman olmaya ve ülkelerini geri almaya çağırıyorum.

Amerika sizinle. Size bir söz verdim ve bu sözü yerine getirdim.

Gerisi size kalmış"

