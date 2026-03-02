BIST 13.346
Kuveyt Ordusu: ABD'ye ait birkaç savaş uçağı düştü, tüm mürettebat sağ kurtuldu

Kuveyt Ordusu, ABD'ye ait birkaç savaş uçağının sabah saatlerinde düştüğünü ve tüm mürettebatın sağ kurtulduğunu açıkladı.

Kuveyt Ordusu'nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Atvan'ın ifadeleri paylaşıldı. Açıklamada, "Bu sabah birkaç ABD savaş uçağı düştü ve mürettebatın tümü sağ kurtuldu." ifadesi kullanıldı.

Yetkililerin gerekli prosedürleri uyguladığı aktarılan açıklamada, ABD'li mürettebatın sağlık kontrolü ve gerekli tıbbi bakımın sağlanması amacıyla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu mürettebatın sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi. ABD ordusuyla doğrudan koordinasyonun sürdüğü ve teknik uygulamaların gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, uçakların düşme sebebinin belirlenmesi için soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Sabah saatlerinde Kuveyt'te F-15 olduğu tahmin edilen ABD savaş uçaklarının düşmesine yönelik görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı.

