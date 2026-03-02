İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Asker Kadim Mülteci Kampına baskın düzenledi

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Asker Kadim Mülteci Kampına baskın düzenleyen İsrail ordusu, evlerde arama yaparak bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından aktarılan bilgiye göre, İsrail ordusu Nablus'un doğusundaki Asker Kadim Mülteci Kampına sabah saatlerinde operasyon başlattı, bazı mahallelerde piyade birlikleri konuşlandırdı.

Kampta çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail askerleri, evlerde arama yaptı ve bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Filistinlilerin sayısına ve nereye götürüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail askerleri kamptaki bazı evleri zorla tahliye edilerek askeri karargaha dönüştürdü.

İsrail güçleri, bölge sakinlerine baskının 3 gün devam edeceğini ifade etti.

Kamp içindeki harekete ciddi kısıtlamalar uygulayan İsrail ordusu, kampın giriş-çıkışlarını da kapattı.

İsrail ordusu, zaman zaman Batı Şeria'daki kent, belde ve mülteci kamplarına kapsamlı baskınlar ve saldırılar düzenliyor; daha sonra ardında yıkım, gözaltı, can kaybı ve yaralanma bırakarak bölgeden çekiliyor. İsrail saldırıları ve baskılarını ramazan ayında da devam ediyor.

Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı. Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 1118 Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı ve yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.