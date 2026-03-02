Trump'un sağ kolu Wiles ülkeyi karıştırdı! O fotoğraf kriz çıkardı: Güvenlik ihlali mi

Trump'ın İran'a saldırıyı takip ettiği "Durum Odası"nda çekilen bir fotoğraf güvenlik tartışmasını alevledi.

Donald Trump'ın en güvendiği isimlerden biri olan Susie Wiles, ülkede yeni bir tartışmanın ortasında kaldı. Susie Wiles'in kolundaki cihaz ülkeyi karıştırdı.

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a düzenlediği saldırı sırasında Trump'ın kurmaylarıyla birlikte Mar-a-Lago'daki geçici "Durum Odası"ndan çekilen fotoğrafları yayınlandıktan sonra yeni bir tartışma başladı.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan fotoğraflarda üzerinde "ABD" yazan beyaz renkli bir şapka takan Trump, ekibiyle yoğun bir fikir alışverişi yaparken görülüyor. Fotoğraflarda Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Kalem Müdürü Susie Wiles ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine de yer aldı.

Wiles'ın sağ bileğindeki bir akıllı cihaz

Fotoğraflardan birinde Trump ile Wiles bir konu üzerinde konuşurken Wiles'ın sağ bileğinde bir akıllı cihaz görünüyor. Trump'ın yanında bir fitness cihazı takması büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları başlangıçta bunun bir Apple Watch olduğunu düşündü, ancak daha sonra WHOOP isimli fitness takip cihazı olduğu belirlendi.

Fotoğrafı ve Wiles'ı eleştirenler bunu potansiyel bir güvenlik ihlali olarak nitelendirerek, Bluetooth özellikli bir elektronik fitness takip cihazının bu kadar hassas bir ortamda nasıl bulunabileceğini sorguladı.

Diğerleri ise cihazın uzaktan hacklenebileceğini ve çok gizli askeri operasyon sırasında başkanın casusluğunu yapmak için kullanılabileceğini iddia etti.

WHOOP CEO'su Will Ahmed, yaptığı açıklamada cihazın "herhangi bir mikrofon, GPS veya hücresel bağlantı özelliği içermediğini" belirtti.

Ayrıca, cihazın uzun zamandır Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) onaylı kişisel elektronik cihazlar listesinde yer aldığını da ekledi.

Güvenlik ihlali mi?

Beyaz Saray da Daily Mail'e yaptığı açıklamada Susie Wiles'ı savundu ve WHOOP cihazlarının "tasarım gereği güvenli" olduğunu ve gizli brifingler sırasında giyilmesi için NSA tarafından onaylandığını duyurdu.

Başka bir kullanıcı, bazı cihazların NSA tarafından sınırlı güvenli kullanımlar için onaylandığını, ancak çoğu istihbarat teşkilatının, akıllı saatler ve fitness takip cihazları da dahil olmak üzere, Bluetooth özellikli kişisel giyilebilir cihazları Durum Odası'nda kesinlikle yasakladığını belirtti.