İran halkını şoke eden görüntü! İran TV'si hacklendi Netanyahu çıktı

İRAN-İsrail ABD savaşına hackerler da dahil oldu. İran devlet televizyonu hacklendi. Yayında Netanyahu'nun İran halkına yönelik Farsça mesajı yayınlandı.

İran devlet yayıncısı İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB), hava saldırısıyla hedef alındı. Saldırı sonrası birçok kanalda yayın akışı kesilirken, kısa süre sonra yayınların normale döndüğü bildirildi. Ancak kesintinin ardından bu kez devlet televizyonunun uydu yayınına yönelik bir siber müdahale yaşandığı öne sürüldü.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU HACKLANDİ

Raporlara göre IRIB’nin uydu yayını Pazar günü birkaç dakika boyunca hacklendi.

Kesinti sırasında ekrana, İsrail’in İran’a yönelik saldırı görüntüleri ile birlikte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Farsça olarak İran halkına hitap ettiği konuşma getirildi. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın İran halkına yönelik mesajı da yayınlandı.

Yayınlanan görüntülerde, İran lideri Ali Hamaney’in ofisi de dahil olmak üzere çeşitli noktalara düzenlenen saldırılara ait olduğu iddia edilen görüntülerin yer aldığı ifade edildi.