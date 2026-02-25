Vodafone'un ev internetinde "Akıllı Müşteri Deneyimi" dönemi

Vodafone, ev interneti hizmetlerinde müşterilerine daha güçlü ve hızlı bağlantı deneyimi sunmak amacıyla "Akıllı Müşteri Deneyimi Platformu"nu hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un Nokia işbirliğiyle kullanılama sunduğu platform, ev içi internet performansını takip ederek, sorunları şikayet oluşmadan çözmeyi amaçlıyor.

Platform, müşterilerin modemlerinden toplanan anonim verileri analiz ederek müşteri deneyimini günlük ve saatlik bazda görünür hale getiriyor. Böylece, hem tekil kullanıcıların internet deneyimi hem de genel servis trendleri anlık olarak takip edilebiliyor.

Gelişmiş veri işleme kabiliyeti ve Nokia'nın sabit şebeke analitiği için tasarladığı yapay zeka destekli çözümü sayesinde servis kalitesi ve deneyim göstergeleri üreten platform, ev içi internet performansını etkileyen durumları otomatik tespit ederek hem operasyon ekiplerine hem de müşteri bakım süreçlerine daha isabetli içgörüler sunuyor.

Sistem sayesinde sorun yaşayan müşterilerin yüzde 34'ü platform üzerinden otomatik tespit edilirken, bu müşterilerin sorunları proaktif aksiyonlarla şikayet oluşmadan giderildi.

Müşterilerin yarısının problemi otomatik aksiyonlarla çözülürken, diğer yarısında saha ekiplerinin müdahalesiyle çözüme ulaşıldı. Bu sayede birçok potansiyel kesinti ve kalite düşüşü, müşteri şikayeti oluşmadan önlendi.

Vodafone'un akıllı ağ yönetimi vizyonu doğrultusunda geliştirilen senaryolar şebeke performansının uçtan uca izlenmesine katkı sağlarken, müşteri deneyiminde de tutarlılığı artırıyor.

İlk sonuçlara göre, platform operasyon süreçlerinde hızlanma, hata analizlerinde doğruluk ve müşteri memnuniyetinde artış sağladı. Vodafone'u önerme puanlarındaki iyileşme de memnuniyet artışını gösterdi.

"Ev interneti deneyimini iyileştirmeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, ev interneti deneyimini iyileştirme vizyonuna bu platformla devam ettiklerini aktardı.

Lopez, "Ev interneti müşterilerimizin yaşadıkları problemleri tespit ediyor, onlar daha farkına varmadan çözüme ulaştırıyoruz. Dijitalleşmeyi ve yapay zekayı her yerde kullanmaya devam ederek Türkiye'deki ev internet deneyimini geliştirme vizyonumuza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Nokia Bulut ve Ağ Hizmetleri Avrupa Başkan Yardımcısı Fernando Rionegro da ileri bağlantı teknolojilerinin Vodafone Türkiye'nin kritik altyapısını desteklemek için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Rionegro, "Vodafone gibi liderler, bu teknolojiler için gerekli performans ve güvenilirliği sağlamak için Nokia'nın bu alandaki uzmanlığına itimat ediyor. Sabit ağlar için yapay zeka destekli analitik çözümümüz, Vodafone Türkiye'ye bağlantı sorunlarını proaktif olarak tespit etme, giderme, ev içi Wi-Fi optimizasyon ve operasyonel otomasyon yeteneği sağlayarak önemli bir farklılaşma fırsatı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.