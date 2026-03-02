BIST 13.718
DOLAR 43,97
EURO 51,64
ALTIN 7.602,27
HABER /  EKONOMİ

Piyasada savaş gerilimi! Çatışmalar sonrası petrol fiyatları uçtu

İran'a ABD ve İsrail'in saldırmasının ardından beklenen etkiyi göstererek petrol fiyatlarında sert etki yaptı. Piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı güne yükselerek başladı. Gemilerin ve petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin durmasıyla sıkıntının artabileceği belirtiliyor.

Çatışma gerilimi petrol fiyatını uçurdu: Piyasa güne ateşlenerek başladı
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı operasyonun ardından enerji piyasalarında Brent petrol fiyatları uçuşa geçti. Gece saatlerinde petrol fiyatları bir ara 80 doları dahi aştı. 

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 6,8 artışla 77,96 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,55 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın misillemesinin Orta Doğu’da uzun süreli çatışma riskini artırmasıyla haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırılar sonucunda İran'daki askeri komuta kademesinin "yok edildiğini" savunarak, "Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek." dedi.

