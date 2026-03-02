BIST 13.346
Pfizer Türkiye'de Ticari Mükemmeliyet ve İnovasyon Liderliği'ne Utku Dilaver atandı

2019 yılında Pfizer'e Yönetici Adayı olarak katılan Utku Dilaver, Pfizer bünyesinde farklı rollerde edindiği deneyimle 1 Mart itibarıyla Pfizer Türkiye Ticari Mükemmeliyet ve İnovasyon Lideri olarak atandı.
 
Utku Dilaver; 2015 yılında Robert Kolej'den, 2019 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl İş Analitiği ve İçgörü Departmanı'nda Yönetici Adayı olarak Pfizer'e katılan Dilaver; kariyeri boyunca Onkoloji Kategorisi Proje Müdürü, Dahili Uzmanlıklar Kategorisi Ülke Portföy Lideri ve Aşı Kategorisi Ülke Ürün Lideri gibi farklı pazarlama rollerinde görev aldı.
 
Eylül 2024'te Pfizer Türkiye Aşı Kategorisi Kıdemli Pazarlama Müdürü olarak göreve başlayan Utku Dilaver, Şubat 2025 itibarıyla ek sorumluluk alarak Dahili Uzmanlıklar Kıdemli Pazarlama Müdürü rolünü de üstlendi. Sorumluğundaki kategorilerin pazarlama ve lansman süreçlerine liderlik eden Dilaver, Aşı Portföyü kapsamında sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi ve geniş erişimi destekleyen stratejik çalışmalara önemli katkılar sağlamıştır.

