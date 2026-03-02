BIST 13.718
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan mesaj: Tüm tedbirler alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonominin dışsal şoklara karşı dirençli olduğunu belirterek, jeopolitik gelişmelerin olası geçici etkilerine karşı kurumların ön alıcı tedbirler aldığını ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Savaşı'nın 3. gününde ekonomiye yönelik açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz şunları kaydetti: "Makroekonomik temellerimiz sağlam.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Savaşı'nın üçüncü gününde Türk ekonomisinin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu, dış etkilere karşı dirençli yapısını kanıtladığını ve jeopolitik gelişmelerin olası geçici etkilerine karşı ön alıcı tedbirler alındığını açıkladı.

Ekonomimiz bundan önce de yaşanan bir çok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti.

Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir."

