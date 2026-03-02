BIST 13.718
Kuveyt'de bir ABD uçağı düşürüldü! Pilotu aracın bagajına bindirip götürdüler

İddiaya göre ABD'nin F-15 uçağı Kuveyt açıklarında düşürüldü. Sosyal medyada yer alan görüntülerde kuyruk kısmında yangın olan uçağın hızla yere çakıldığı görülürken, fırlatma koltuğunu kullanıp paraşütle yere inen pilot Kuveytli kişiler tarafından bir aracın bagajına bindirilip götürüldü.

Kuveyt'de bir F-15 savaş uçağı düşürüldü. İlk görüntülere göre uçak kuyruğuna yakın bir noktadan vuruldu. Defalarca havada takla atan jet uçağı ateşler içinde yere çakıldı. 

PİLOT SON ANDA ATLADI
Pilot, son anda fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan çıktı. Yerel kaynaklara göre pilot uçaktan kaçmayı başardıktan sonra paraşütle yakın bir noktaya indi, burada Kuveytli yetkililer tarafından karşılandı.

Pilot, uçaktan indikten sonra bir süre şok yaşadı. Elinde pilot tüfeğiyle bir süre bekledi. Kuveytli yetkililerin telkiniyle bir süre sonra sakinleştirildi.

PİLOTA BAGAJA KOYUP...
Son görüntülere göre pilot, sivil bir aracın bagajında güvenli bir noktaya götürüldü. Kuveyt açıklama yapmadı.

Uçağın İran tarafından vurulduğu kesin değil. F-15 tipi uçağın dost ateşi tarafından vurulmuş olabileceği iddia edildi ancak bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Son aktarılan bilgilere göre bu uçak, 3. gününe giren savaşta düşen ilk ABD/İsrail koalisyonu uçağı oldu. 

UÇAĞIN DÜŞME ANI PİLOTUN VİDEOSU

