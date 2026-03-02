Ray Sigorta'dan trafik kazalarında artan maliyetlere karşı "LimitsizİMM" güvencesi

Ray Sigorta, artan araç ve onarım maliyetleri nedeniyle büyüyen maddi hasarlara karşı İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) teminatında 'LimitsizİMM' seçeneğini devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, geçen yıl Türkiye genelinde meydana gelen 731 bin 202 trafik kazasının, 318 bin 594'ü ölümlü ve yaralanmalı, 412 bin 608'i maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da yıl boyunca 109 bin 274 trafik kazası meydana gelirken, İstanbul'u 100 bin 703 kaza ile Başkent Ankara, 45 bin 820 kaza ile İzmir izledi.

Trafik kazalarında ortaya çıkan maddi hasarlar, araç fiyatları, yedek parça ve onarım maliyetlerindeki artışla birlikte giderek daha yüksek tutarlara ulaşıyor.

Zorunlu trafik sigortası, karşı tarafa verilebilecek zararları belirli teminat limitleri dahilinde karşılıyor, ancak limitin üzerinde kalan tutarlar, sürücüler için ciddi bir maddi yük ve hukuki süreç riski yaratabiliyor.

Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) 2025'e ilişkin Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistiklerine göre zorunlu trafik sigortası kapsamında sigorta şirketlerinin ödedikleri toplam tazminat tutarı 145,4 milyar liraya ulaştı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ise 2026'da güncel ekonomik koşullar doğrultusunda trafik sigortasında maddi zarar teminatının 300 bin liradan 400 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

Maliyetlerdeki yükselişi ortaya koyan bu tablo, limitlerin üstündeki hasarlarda ek güvence ihtiyacını daha görünür hale getiriyor. Bu noktada İMM teminatları, limitleri aşan üçüncü şahıs zararlarında devreye girerek önemli bir boşluğu kapatıyor.

Ray Sigorta, müşteri ihtiyaçlarını odağına alarak geliştirdiği yenilikçi ürünlerle sigorta sektöründeki farkını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, bu kapsamda zorunlu trafik sigortası limitlerini aşabilen zararlar için sunulan İMM teminatında 'LimitsizİMM' seçeneğini devreye alarak müşterilerine kapsamlı bir maddi koruma sağlıyor.

LimitsizİMM, ister bağımsız bir poliçe olarak ister kasko ürünlerine eklenerek tercih edilebiliyor, böylece sigortalılara olası risklere karşı daha güçlü bir güvence sunuyor.

- 'Teminatın yetersiz kalması veya enflasyona yenik düşmesi riski de ortadan kalkıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, her zaman müşterilerinin yanında olduklarını ve ihtiyaçları öngören bir yaklaşımla hareket ettiklerini belirtti.

Erdoğan, küçük gibi görünen bir kazanın faturasının hiç de küçük olamayabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Kimi durumlarda süreç uzun ve yıpratıcı hukuki boyutlara taşınabilir. Bugünün ekonomik koşullarında trafik sigortasındaki yasal limitler, orta ve büyük ölçekli kazalarda oluşabilecek zararları karşılamakta yetersiz kalabiliyor. Bu nedenle İMM teminatını 'sınırsız' hale getirerek sigortalılarımızın yüksek tazminat ve hukuki risklerini biz devralıyor, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. LimitsizİMM ile yüksek tazminat 'Limitsiz Teminat' sayesinde, artan onarım ve tazminat maliyetleri karşısında teminatın yetersiz kalması veya enflasyona yenik düşmesi riski de ortadan kalkıyor.'