Piyasalar sarsıldı 53 yıl sonra bir ilk! Altın fiyatları fırladı, dolar rekorun kıyısında
İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlattı. Saldırılar piyasaları sarstı. Artan riskle birlikte altın ve gümüş fiyatları hızla yükselişe geçti. Altın saldırılardan hemen bir gün sonra yeni bir rekora imza atmış ve gram altında 8 binli rakamlar görülmüştü. Öte yandan Dolar ve Euro'da yükseliş devam ediyor.
Serbest piyasada 43,9670 liradan alınan dolar, 43,9690 liradan satılıyor. 51,7950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,7970 lira oldu. Cuma günü doların satış fiyatı 43,9600 lira olmuştu.
Altın, ons başına 5 bin 393 doların üzerine çıkarak yüzde 2'ye yakın yükseldi. Böylece fiyatlar bir aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.Bu yükseliş, ABD ve İsrail'in hafta sonu İran'a düzenlediği ortak saldırıların ardından artan güvenli liman talebiyle gerçekleşti.
Altın, Şubat ayında art arda yedinci aylık kazancını kaydederek 1973'ten bu yana en uzun seriyi yakaladı.
Ons altın güne 5 bin 312 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 303 dolar, en yüksek de 5 bin 393 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 361 dolardan işlem geçiyor.