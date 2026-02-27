BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

İnternet abonelerinin dikkatine! İnternet fiyatlarına zam geliyor

İnternet abonelerinin dikkatine! İnternet fiyatlarına zam geliyor

İnternet fiyatlarına zam planlanıyor. Bu zammın bir kaç ay içinde geleceği söyleniyor. İnternet zam oranının yıllık enflasyona göre planladığı öğrenildi.

Abone ol

Telekomünikasyon sektörü internet tarifelerine zam hazırlığına başladı. Bu zammın önümüzdeki bir kaç içinde yapılacağı öğrenildi. Ekonomi muhabiri Olcay Aydilek zam hazırlığını şu sözlerle duyurdu:

Kablonet dahil bazı işletmelerin, birkaç ay içinde internete yıllık enflasyonu da dikkate alan bir hesaplamayla zam yapabileceği ifade ediliyor.

İlgili Haberler
Motorinin litre fiyatı rekor kırdı! Bu kez benzine bakın ne kadar zam geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray ile Alanyaspor 20. randevuda
Galatasaray ile Alanyaspor 20. randevuda
Motorinin litre fiyatı rekor kırdı! Bu kez benzine bakın ne kadar zam geliyor
Motorinin litre fiyatı rekor kırdı! Bu kez benzine bakın ne kadar zam geliyor
Sivas-Malatya kara yolunda kar ulaşımı kapattı
Sivas-Malatya kara yolunda kar ulaşımı kapattı
Uzman isim açıkladı! Pakistan-Afganistan savaşı uzarsa altın ve gümüşü tutamazsınız
Uzman isim açıkladı! Pakistan-Afganistan savaşı uzarsa altın ve gümüşü tutamazsınız
İstanbul'da yasa dışı bahis ve POS tefeciliği operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
İstanbul'da yasa dışı bahis ve POS tefeciliği operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Bakanlık düğmeye bastı! Okullarda yeni uygulama başlıyor
Bakanlık düğmeye bastı! Okullarda yeni uygulama başlıyor
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı...
Ege Yapı GYO'nun Kekliktepe projesinde 120 aya varan ödeme seçenekleri
Ege Yapı GYO'nun Kekliktepe projesinde 120 aya varan ödeme seçenekleri
ABD'li Rubin'den büyük küstahlık! "Hatay" önerisine tepki üstüne tepki yağdı
ABD'li Rubin'den büyük küstahlık! "Hatay" önerisine tepki üstüne tepki yağdı
Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan mobilden müşteri olanlara özel avantajlı getiri oranları
Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan mobilden müşteri olanlara özel avantajlı getiri oranları
AK Parti 28 Şubat programı düzenleyecek
AK Parti 28 Şubat programı düzenleyecek
Yumurta satışında yeni dönem: Haftalık üst sınır 2 bin 100 adet
Yumurta satışında yeni dönem: Haftalık üst sınır 2 bin 100 adet