İnternet abonelerinin dikkatine! İnternet fiyatlarına zam geliyor
İnternet fiyatlarına zam planlanıyor. Bu zammın bir kaç ay içinde geleceği söyleniyor. İnternet zam oranının yıllık enflasyona göre planladığı öğrenildi.Abone ol
Telekomünikasyon sektörü internet tarifelerine zam hazırlığına başladı. Bu zammın önümüzdeki bir kaç içinde yapılacağı öğrenildi. Ekonomi muhabiri Olcay Aydilek zam hazırlığını şu sözlerle duyurdu:
Kablonet dahil bazı işletmelerin, birkaç ay içinde internete yıllık enflasyonu da dikkate alan bir hesaplamayla zam yapabileceği ifade ediliyor.