Petrol fiyatlarını zıplatacak gelişme! 5 Mart'ta uygulama başlıyor

Bazı denizcilik sigorta şirketleri, ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırıları sonrası bölgedeki gemiler için savaş riski sigortasını iptal ettiklerini açıkladı. Şirketlerin söz konusu kararı 5 Mart itibarıyla uygulamaya konulacak.

Abone ol

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hafta sonu başlayan ortak saldırılarının ardından, küresel deniz ticareti için stratejik önemde olan Hürmüz Boğazı'nda riskler tırmandı.

Denizcilik sigorta şirketleri İngiltere merkezli NorthStandard ve London P&I Club, Norveç merkezli Gard ve Skuld ile American Club, internet sitelerinde yayımladıkları bildirimlerde, İran ve Basra Körfezi'ndeki savaş riskleriyle ilgili reasürörlerinden iptal bildirimi aldıklarını duyurdu.

Bildirimlere göre, İran sularında, Körfez ve komşu sularda savaş riski teminatı hariç tutulacak.

Şirketlerin söz konusu kararı 5 Mart itibarıyla uygulamaya konulacak.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına yönelik İran tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, savaş riski poliçelerinin iptal edilmesi ve güvenlik endişeleri nedeniyle Boğaz'daki trafik neredeyse durma noktasına geldi.

Basra Körfezi'nin ağzındaki dar su yolu olan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Dünyadaki günlük petrol tüketiminin yüzde 20'sinin (yaklaşık 20 milyon varil) geçtiği bu stratejik geçitten, özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve İran'ın önemli miktarda petrol ve petrol ürünü taşınıyor. Buradaki sevkiyatın önemli bölümü Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerine gidiyor.

Küresel LNG ihracatının da yaklaşık yüzde 20'si Boğaz'dan taşınıyor. En büyük LNG ihracatçılarından Katar'ın neredeyse tüm LNG ihracatı Boğaz üzerinden uluslararası müşterilerine ulaşıyor.

Hürmüz Boğazı'ndan ayrıca önemli miktarda gübre, metanol, petrokok ve tahıl sevkiyatı da gerçekleşiyor.