BIST 13.361
DOLAR 43,96
EURO 51,49
ALTIN 7.622,52
HABER /  DÜNYA

İran duyurdu! Netanyahu'nun ofisi Hayber füzeleriyle hedef alındı

İran duyurdu! Netanyahu'nun ofisi Hayber füzeleriyle hedef alındı

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı sonrası son dakika haberler gelmeye devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin hedef alındığını duyurdu.

Abone ol

Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan 10'uncu dalga füze saldırısı duyurusunu yayımladı.

İsrail'den açıklama gelmedi

Açıklamada, "İsrail Başbakanı'nın ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesi Hayber füzeleriyle hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

İsrailli yetkililer ise henüz bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

İlgili Haberler
ABD pilotuna sopayla diz çöktürdü! Süper gücü rezil eden fotoğraflar İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırısı düzenledi İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Naim Kasım'a suikast tehdidi Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatı sert düştü! Yüzlerce tanker Boğaz'ın iki yakasında birikti İran'da korkunç bilanço! Saldırılarda ölenlerin sayısı 555'e yükseldi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
"Türkiye'yi kim yönetsin" anketi! Bomba sonuç zirvedeki isme bakın
Foto Galeri "Türkiye'yi kim yönetsin" anketi! Bomba sonuç zirvedeki isme bakın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'den İran-ABD-İsrail savaşına ilişkin açıklama
Özgür Özel'den İran-ABD-İsrail savaşına ilişkin açıklama
ABD pilotuna sopayla diz çöktürdü! Süper gücü rezil eden fotoğraflar
ABD pilotuna sopayla diz çöktürdü! Süper gücü rezil eden fotoğraflar
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda bölgedeki gelişmeleri görüştü
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda bölgedeki gelişmeleri görüştü
İstanbul'da lisede dehşet! Lise öğrencisi iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da lisede dehşet! Lise öğrencisi iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu
2026 Dünya Kupası iptal mi edilecek? Bilet iadeleri başladı
2026 Dünya Kupası iptal mi edilecek? Bilet iadeleri başladı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren polis memuru için istenen ceza belli oldu
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren polis memuru için istenen ceza belli oldu
Akbank KOBİ'lerin ramazan ayı nakit ihtiyaçlarına destek oluyor
Akbank KOBİ'lerin ramazan ayı nakit ihtiyaçlarına destek oluyor
Squid Game: The Experience etkinliği, İstanbul'da izleyiciyle buluşacak
Squid Game: The Experience etkinliği, İstanbul'da izleyiciyle buluşacak
Batman'da baba-kız tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Batman'da baba-kız tartışması kanlı bitti: 1 ölü
MEB tüm okullara bildirdi! 5 Mart'ta yapılacak
MEB tüm okullara bildirdi! 5 Mart'ta yapılacak
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırısı düzenledi
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırısı düzenledi