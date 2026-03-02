BIST 13.361
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında bir Çin vatandaşı hayatını kaybetti

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün itibarıyla İran'dan 3 binden fazla vatandaşın tahliye edildiğini kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Tahran'da yaşayan bir Çin vatandaşının saldırılar sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığının hayatını kaybeden vatandaşın ailesine gerekli desteğin sağlanması için Tahran'daki büyükelçiliğe talimat verdiğini ifade eden Sözcü Mao, "Can kaybının yasını tutuyor, ailesine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Mao, İran'daki kritik güvenlik durumu nedeniyle diplomatik misyonlarının birden fazla güvenlik uyarısı yayınladığını ve Çin vatandaşlarına ülkeyi en kısa sürede terk etme çağrısında bulunduğunu belirtti.

3 binden fazla Çin vatandaşı tahliye edildi

Çin'in İran'a komşu ülkelerdeki diplomatik misyonlarının da tahliye edilen vatandaşlara yardım sağlamak üzere sınır kapılarına çalışma grupları gönderdiğini kaydeden Mao, bugün itibarıyla İran'dan 3 binden fazla vatandaşın tahliye edildiğini kaydetti.

Mao, kritik güvenlik durumunun devam ettiğine dikkati çekerek, Çin vatandaşlarını bir kez daha güvenlik için tedbir almaya ve ülkeyi en kısa sürede terk etmeye çağırdı.

