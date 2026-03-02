BIST 13.361
İstanbul'da lisede dehşet! Lise öğrencisi iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakladı

İSTANBUL Çekmeköy'de korkunç bir olay yaşandı. Bir lisede 11. sınıf öğrencisi iki kadın öğretmeni ve 15 yaşındaki bir öğrenciyi bıçakladı. Bir kadın öğretmenin durumunun ağır olduğu bildirildi. Şüpheli gözaltına alınırken İstanbul Valiliğinden de bir açıklama geldi.

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.'yı (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan F.N.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli F.S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğrenci F.S.B.'nin yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladığı aktarılarak, "Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

