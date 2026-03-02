Giresun'da 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki iddianame kabul edildi. 3 yıla kadar hapsi istenen Dede, 12 Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Giresun’un Görele ilçesinde "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanan ve ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkındaki hukuki süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan incelemeler neticesinde kabul edildi.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kabul edilen iddianamede, sanık Hasbi Dede hakkında yöneltilen suçlamalar ve talep edilen ceza miktarı netleşti. Savcılık, Dede’nin "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan alt sınırdan başlayarak 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkemenin iddianameyi onaylamasıyla birlikte yargılama takvimi de belirlendi; Hasbi Dede’nin hakim karşısına çıkacağı ilk duruşma 12 Mart tarihinde görülecek.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLANMA AŞAMASI

Olayın geçmişine bakıldığında süreç, son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede hakkında yapılan bir şikayetle başladı.

ADLİ KONTROL KARARI: Soruşturmanın ilk aşamasında ifadeye çağrılan Dede hakkında başlangıçta "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

TUTUKLAMA KARARI: Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu karara itiraz etmesi üzerine süreç hız kazandı. 10 Şubat tarihinde yeniden ifadeye çağrılan Dede, nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKANLIK TARAFINDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yargı sürecindeki bu gelişmelerin ardından idari bir tasarrufta bulunuldu. İçişleri Bakanlığı, hakkında tutuklama kararı verilen Hasbi Dede'yi, Anayasa ve Belediye Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 12 Şubat tarihinde Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırdı.

12 Mart'ta başlayacak olan davada, elektronik haberleşme araçları üzerinden işlendiği iddia edilen cinsel taciz suçlamasına dair deliller ve tanık beyanları mahkeme heyeti tarafından değerlendirilecek.