BIST 13.346
DOLAR 43,97
EURO 51,46
ALTIN 7.561,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Batman'da baba-kız tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Batman'da baba-kız tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Batman'da 18 yaşındaki M.D., tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü. Genç kız cinayetin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Abone ol

Sağlık Mahallesi'nde yaşayan R.D. (41), gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle kızı M.D. (18) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, babasına tabancayla ateş etti.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekiplerce yapılan kontrolde kendisine ait silahla vurulan R.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, zanlı M.D'yi gözaltına aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
MEB tüm okullara bildirdi! 5 Mart'ta yapılacak
MEB tüm okullara bildirdi! 5 Mart'ta yapılacak
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırısı düzenledi
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırısı düzenledi
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Naim Kasım'a suikast tehdidi
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Naim Kasım'a suikast tehdidi
YKS başvurularında son gün
YKS başvurularında son gün
DDM'den "Türkiye'deki Amerikan askeri üssü vuruldu" iddialarına açıklama
DDM'den "Türkiye'deki Amerikan askeri üssü vuruldu" iddialarına açıklama
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Asker Kadim Mülteci Kampına baskın düzenledi
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Asker Kadim Mülteci Kampına baskın düzenledi
Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatı sert düştü! Yüzlerce tanker Boğaz'ın iki yakasında birikti
Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatı sert düştü! Yüzlerce tanker Boğaz'ın iki yakasında birikti
NBC sunucusu "ABD üslerine neden saldırıyorsunuz" diye sordu, İranlı bakan böyle cevapladı!
NBC sunucusu "ABD üslerine neden saldırıyorsunuz" diye sordu, İranlı bakan böyle cevapladı!
İTO şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İTO şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Bağrışma seslerini duyan komşuları haber verdi! Mizgin korkunç halde bulundu
Bağrışma seslerini duyan komşuları haber verdi! Mizgin korkunç halde bulundu
Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yeni gelişme!
Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yeni gelişme!
İşte İsrail'in yeni hedefi! Ortadan kaldırılmalı dedi ismini açıkladı
İşte İsrail'in yeni hedefi! Ortadan kaldırılmalı dedi ismini açıkladı