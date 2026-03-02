Bakırköy'de 2 araç çarpıştı: Trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Bakırköy'de, seyir halindeki 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Şenlikköy Mahallesi Eski Havalimanı Caddesi'nde, Yeşilköy istikametinde seyreden 34 EC 4242 ve 34 HMZ 100 plakalı araçlar çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.