AKOM'dan uyarı! Yalancı bahara aldanmayın, gece tersine dönecek...

AKOM'un paylaştığı güncel hava durumu verilerine göre, İstanbul'da cuma gününe kadar yağışsız bir periyot yaşanacak.

Havanın hafta boyunca güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu olması bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 12-14°C aralığında seyretmesiyle birlikte İstanbullular erken bir bahar havası yaşayacak.

"YALANCI BAHAR" HAVASINA ALDANMAYIN

Gündüzleri baharı andıran hava şartlarına rağmen yetkililer, "yalancı bahar" durumuna karşı vatandaşları uyardı. 

Gün içinde 13-14°C'leri bulan hava sıcaklıklarının, akşam saatlerinden itibaren hızla düşüşe geçerek 5°C'lerin altına gerileyeceği belirtildi.

Geceleri kış soğuklarının ve üşüten havanın etkisini sürdüreceği vurgulanarak, vatandaşların kıyafet seçiminde bu ani sıcaklık değişimlerine dikkat etmesi istendi.

