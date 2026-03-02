BIST 13.346
DOLAR 43,97
EURO 51,48
ALTIN 7.567,41
HABER /  DÜNYA

Hamaney ve İran yönetimine yönelik aylar süren istihbarat takibinin ayrıntıları ortaya çıktı

Hamaney ve İran yönetimine yönelik aylar süren istihbarat takibinin ayrıntıları ortaya çıktı

ABD ve İsrail istihbarat birimlerinin, düzenlenen operasyon öncesinde İran lideri Ali Hamaney'i aylarca yakından izlediği ve üst düzey yetkililerin aynı yerleşkede toplanmasını "fırsat" olarak değerlendirdiği belirlendi.

Abone ol

CNN'in operasyona ilişkin bilgi sahibi olan 5 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, aralarında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) da olduğu ABD ve İsrail istihbarat birimleri, Hamaney'in günlük rutinini, görüştüğü isimleri, iletişim yöntemlerini ve olası saldırı durumunda çekilebileceği noktaları uzun süre mercek altına aldı.

Yetkililer, istihbarat birimlerinin yalnızca Hamaney'i değil, İran'ın üst düzey siyasi ve askeri yetkililerini de takip ettiğini, bu isimlerin nadiren aynı yerde bir araya gelmesi nedeniyle uygun zamanın beklendiğini belirtti.

İstihbaratın, takip sürecinde Hamaney'in gündüz kendisini daha güvende hissettiğini ve koruma protokollerini bu saatlerde esnettiğini saptadığını aktaran yetkililer, bu nedenle normal şartlarda gece yapılması planlanan saldırının sabah saatlerine kaydırıldığını ifade etti.

Yetkililer, İranlı üst düzey görevlilerin Tahran'daki liderlik ofisi, cumhurbaşkanlığı ve ulusal güvenlik birimlerinin bulunduğu yerleşkede cumartesi sabahı ayrı noktalarda toplantı planlamasının istihbarat açısından "fırsat" olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonun hazırlık süreci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Aralık 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ı Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago ziyaretiyle hız kazandı.

Görüşmede Netanyahu, İran'ın balistik füze programını ilerlettiği ve nükleer kapasitesini yeniden canlandırmaya çalıştığına dair istihbarat paylaştı.

Trump, bu görüşmede İsrail'in füze tesislerini hedef alacak askeri hamlelerine destek vereceğini taahhüt etti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Pfizer Türkiye'de Ticari Mükemmeliyet ve İnovasyon Liderliği'ne Utku Dilaver atandı
Pfizer Türkiye'de Ticari Mükemmeliyet ve İnovasyon Liderliği'ne Utku Dilaver atandı
İsrail Lübnan'a saldırdı! Ülkede 31 kişi hayatını kaybetti
İsrail Lübnan'a saldırdı! Ülkede 31 kişi hayatını kaybetti
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan 'Lübnan' açıklaması
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan 'Lübnan' açıklaması
Sözcü TV'nin yayına aldığı İranlı akvistin sözleri olay oldu Sözcü TV'den açıklama geldi
Sözcü TV'nin yayına aldığı İranlı akvistin sözleri olay oldu Sözcü TV'den açıklama geldi
'Bedeli ağır olacak, saldırılar şiddetlenecek' İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit
'Bedeli ağır olacak, saldırılar şiddetlenecek' İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit
İran halkını şoke eden görüntü! İran TV'sinde yayın kesildi ekrana gelene bakın
İran halkını şoke eden görüntü! İran TV'sinde yayın kesildi ekrana gelene bakın
Ray Sigorta'dan trafik kazalarında artan maliyetlere karşı "LimitsizİMM" güvencesi
Ray Sigorta'dan trafik kazalarında artan maliyetlere karşı "LimitsizİMM" güvencesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan mesaj: Tüm tedbirler alındı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan mesaj: Tüm tedbirler alındı
İsrail saldırdı! Lübnan acı bilançoyu açıkladı
İsrail saldırdı! Lübnan acı bilançoyu açıkladı
Lübnan Adalet Bakanı Nassar, ülkesinden İsrail'e füze atanların gözaltına alınmasını istedi
Lübnan Adalet Bakanı Nassar, ülkesinden İsrail'e füze atanların gözaltına alınmasını istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
İsrail Lübnan'da 30'dan fazla nokta için konum paylaştı: En az 300 metre uzaklaşın
İsrail Lübnan'da 30'dan fazla nokta için konum paylaştı: En az 300 metre uzaklaşın