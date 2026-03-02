İran'da korkunç bilanço! Saldırılarda ölenlerin sayısı 555'e yükseldi

28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılarda ölü sayısı arttı. İran Kızılay Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 555'e yükseldiğini duyurdu.

İran Kızılay Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 555'e yükseldiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı, İran Kızılay Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "131 yerleşim birimine düzenlenen saldırılarda 555 kişi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi. Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, 28 Şubat'taki açıklamasında, ABD-İsrail saldırılarında 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.