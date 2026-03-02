TRT'den deprem gibi karar! İsmail Hacıoğlu ve 4 kişi diziden çıkarıldı, senaryo değişti...
Uyuşturucu testi pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu "Cennetin Çocukları" kadrosundan çıkarıldı. Başrole Alperen Duymaz gelirken senaryo değişti ve 4 oyuncu ile yollar ayrıldı.
İsmail Hacıoğlu, uyuşturucu test sonucu pozitif çıktıktan sonra 'Cennetin Çocukları' dizisinden çıkarıldı.
Dizide 'Kamil' karakteri için Alperen Duymaz başrol olarak belirlendi ve senaryo revize edildi.
Diziden Özgü Kaya, Yeşim Gül, Alper Türedi ve Ali Düşenkalkar ayrıldı.
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu, "Cennetin Çocukları" dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Yaşanan gelişmenin ardından sete ara verildi.
Yapım ekibi, yürütülen yasaklı madde soruşturmasını gerekçe göstererek Hacıoğlu ile yollarını ayırdı. Oyuncunun, yaşanan süreçte dizinin ve ekip arkadaşlarının mağdur olmasından dolayı üzüntü duyduğu öğrenildi.
YENİ BAŞROL ALPEREN DUYMAZ
Motto Yapım, hikâyede değişikliğe giderek "Kamil" karakteri için Alperen Duymaz'la anlaştı. Başrol değişikliğiyle birlikte senaryoda da revizyona gidildi. Duymaz, yeni çekilecek bölümlerde Kamil karakterine hayat verecek.