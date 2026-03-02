TRT'den deprem gibi karar! İsmail Hacıoğlu ve 4 kişi diziden çıkarıldı, senaryo değişti...

İsmail Hacıoğlu, uyuşturucu test sonucu pozitif çıktıktan sonra 'Cennetin Çocukları' dizisinden çıkarıldı.

Dizide 'Kamil' karakteri için Alperen Duymaz başrol olarak belirlendi ve senaryo revize edildi.

Diziden Özgü Kaya, Yeşim Gül, Alper Türedi ve Ali Düşenkalkar ayrıldı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu, "Cennetin Çocukları" dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Yaşanan gelişmenin ardından sete ara verildi.