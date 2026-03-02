Fenerbahçe'de kabus! Antalyaspor maçında sakatlanan Semedo'dan kötü haber

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Portekizli sağ bek Nelson Semedo sakatlanarak oyuna devam edememişti. Semedo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Yıldız futbolcu yaklaşık 1 ay forma giyemeyecek. Semedo hangi maçları kaçıracak?

Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo’nun dün akşam oynanan Hesap.com Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

1 ay yok! İşte kaçıracağı maçlar...

Semedo'nun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Nelson Semedo'nun Süper Lig'de Karagümrük,Gaizantep FK ve Samsunspor maçlarında kupada ise Gaziantep FK maçında oynaması beklenmiyor. Yıldız futbolcunun Beşiktaş derbisinde oynama ihtimali ise var.

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu

Sakatlıklar nedeniyle savunma hattında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin sakatlık listesinde şu oyuncular bulunuyor:

Edson Alvarez, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Talisca, Semedo