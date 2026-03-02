Vodafone müşterileri YouTube Premium üyeliğinden 3 ay ücretsiz yararlanacak

Vodafone Türkiye, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) duyurduğu Google işbirliği kapsamında, mobil faturalı müşterilerine 3 ay ücretsiz YouTube Premium üyeliği sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un Google ile uzun süredir devam eden işbirliği çerçevesinde hayata geçirilen kampanyayla mobil faturalı müşteriler, ilk 3 ay YouTube Premium üyeliğinden ücretsiz faydalanabilecek. Müşteriler, ücretsiz dönem sonrasında üyeliklerini Vodafone Pay üzerinden faturaya yansıtarak sürdürebilecek.

Vodafone kullanıcıları, işbirliği sayesinde 5G altyapısı üzerinden yüksek hız ve düşük gecikme avantajıyla reklamsız video deneyimine erişim sağlayacak.

Geçen yıl Vodafone Pay'de "Faturana Yansıt" yöntemiyle Google Play üzerinden 2,5 milyonu aşan tekil kullanıcı, 5 milyar lirayı aşkın işlem hacmi gerçekleştirdi. Aynı dönemde, yaklaşık bir milyon kullanıcı YouTube Premium üyeliğini Vodafone Pay üzerinden başlattı.

"Güçlü teknoloji işbirlikleriyle birleştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti sunan mobil operatör markası olduklarını aktardı.

Aksoy, 5 kıtada edindikleri 5G tecrübesini Türkiye pazarında güçlü teknoloji işbirlikleriyle birleştirdiklerine değinerek, "5G'ye geçiş sürecinde yalnızca altyapıyı değil, müşterilerimizin yeni nesil dijital deneyimlere hazır olmasını da odağımıza alıyoruz. Google ile başlattığımız yeni işbirliği, premium içerik deneyimini 5G altyapımızla buluşturarak bu dönüşümü destekleyecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde 5G destekli video kullanımının yaygınlaşmasını ve müşterilerin 5G'yi günlük hayatlarında daha yoğun kullanmasını öngördüklerini aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu nedenle müşterilerimizin en çok kullandığı uygulamalarda işbirlikleri yapmaya odaklandık. Aynı zamanda, Vodafone Pay'in dijital abonelik ekosistemindeki rolünü güçlendiriyor, entegre ve sade bir ödeme deneyimi sunuyoruz. Böylece, 5G'nin sunduğu potansiyel gerçek değeri premium içerik, dijital abonelik yönetimi ve entegre ödeme çözümleriyle ortaya koyuyoruz. Dünyanın bir numaralı 5G markası olarak, dünyanın en güçlü teknoloji oyuncularıyla bir araya gelerek dijital dünyanın potansiyelini Türkiye'de gerçek deneyimlere dönüştürmeye devam edeceğiz."

YouTube EMEA Ürün İşbirlikleri Direktörü Mahesh Bhalerao da işbirliğini tüm Vodafone Türkiye faturalı müşteri tabanını kapsayacak şekilde genişletmekten heyecan duyduklarına dikkati çekerek, "Bu işbirliği, Türkiye'deki topluluğumuza değer ve yüksek kaliteli dijital eğlence sunma konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.