Abu Dabi merkezli Odeabank'ın sistemleri kilitlendi

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Odeabank'ta yaşanan teknik sorun nedeniyle internet şubesi ve mobil uygulamalarına erişim sağlanamıyor. ABD ve İsrail tarafından İran'a yönelik saldırılar Orta Doğu ülkelerini ateş çemberine çevirdi. Birleşik Arap Emirlikleri de İran saldırılarına maruz kaldı.

Abone ol

Abu Dabi merkezli Odeabank'ın sistemlerinde arıza meydana geldi. Türkiye'de faaliyet gösteren bankanın internet şubesi ve mobil uygulamasına geçici olarak erişim sağlanamıyor.

Banka, çözüme ulaşmak için çalışmaların titizlikle devam ettiğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklama şöyle:

Değerli müşterimiz, yaşanan teknik bir sorun nedeniyle internet şubemiz ve mobil uygulamamıza geçici olarak erişim sağlanamamaktadır. Bu durumu en kısa surede çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Sorun giderildiğinde bilgilendirme yapılacaktır. Bu süreçte şubelerimizden hizmet almaya devam edebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.