BIST 13.361
DOLAR 43,96
EURO 51,49
ALTIN 7.622,52
HABER /  EKONOMİ

QatarEnergy, "askeri saldırılar" nedeniyle LNG üretimini durdurdu

QatarEnergy, "askeri saldırılar" nedeniyle LNG üretimini durdurdu

Katar'ın devlet enerji şirketi QatarEnergy, iki tesisine yönelik askeri saldırılar nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin durdurduğunu açıkladı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamada, Ras Laffan ve Mesaieed sanayi şehirlerinde QatarEnergy'e ait işletme tesislerine yönelik askeri saldırılar nedeniyle LNG ve bağlantılı ürünlerin üretimini durdurduğu belirtildi.

Açıklamada, QatarEnergy'nin tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerine önem verdiği ve mevcut en güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan, Katar Savunma Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarından (İHA) birinin Mesaieed bölgesinde bir elektrik santraline ait su deposunu, diğerinin ise Ras Laffan Sanayi Şehri'nde Katar Enerji'ye (QatarEnergy) ait bir enerji tesisini hedef aldığı belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu konum belirterek saldırı tehdidi yayımladı
İsrail ordusu konum belirterek saldırı tehdidi yayımladı
ABD, 3 savaş uçağını kimin düşürdüğünü açıkladı
ABD, 3 savaş uçağını kimin düşürdüğünü açıkladı
İsrail ordusu, Lübnan'a havadan ve denizden saldırılar düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'a havadan ve denizden saldırılar düzenledi
Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul’a yeni metro istasyonları geliyor
Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul’a yeni metro istasyonları geliyor
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı
Kocaeli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Bankacılık sektörünün net karı ocakta 87,2 milyar lira oldu
Bankacılık sektörünün net karı ocakta 87,2 milyar lira oldu
İTO Başkanı Avdagiç'ten İran savaşı ve Borsa açıklaması
İTO Başkanı Avdagiç'ten İran savaşı ve Borsa açıklaması
Abu Dabi merkezli Odeabank'ın sistemleri kilitlendi
Abu Dabi merkezli Odeabank'ın sistemleri kilitlendi
ABD-İran saldırıları! Rusya'dan açıklama: Hayal kırıklığına uğrattı
ABD-İran saldırıları! Rusya'dan açıklama: Hayal kırıklığına uğrattı
Fenerbahçe'den hakem yönetimine tepki TFF'ye çağrı: Derhal bekliyoruz
Fenerbahçe'den hakem yönetimine tepki TFF'ye çağrı: Derhal bekliyoruz
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? AK Parti'den son dakika açıklama
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? AK Parti'den son dakika açıklama