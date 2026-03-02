BIST 13.359
Fenerbahçe'den hakem yönetimine tepki TFF'ye çağrı: Derhal bekliyoruz

Fenerbahçe, Süper Lig'de son haftalardaki hakem yönetimini eleştiren bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında, "Türkiye Futbol Federasyonu ve özellikle MHK’dan süreci en adil ve şeffaf zemine taşıyacak açık ve somut adımların atılmasını derhal bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de son haftalardaki hakem yönetimiyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'ndan talepte bulunuldu.

"FUTBOLUN ADALET DUYGUSUNA AÇIKÇA ZARAR VERMEKTEDİR"
Fenerbahçe'nin açıklaması şu ifadelerle tamamlandı: 

"Sezon başından bu yana tüm tartışmaların dışında kalmayı, yalnızca sahaya ve oyuna odaklanmayı tercih ettik. Provokasyonlara kapılmadan, polemik üretmeden, futbolun konuşulmasını istedik. Bu duruşumuz; yalnızca kulübümüz adına değil, Türk futbolunu düşünerek, Türk futbolunun geleceği için daha adil, daha temiz ve daha saygın bir iklim oluşturma sorumluluğunun gereğiydi. Süreci bugüne kadar Federasyonumuzla temas halinde, gerekli girişimleri yaparak ve yapıcı bir diyalog zemini içerisinde yürüttük. Ancak bu sağduyulu ve sahada kalma irademiz, hakkımızın gasp edilmesine rıza göstereceğimiz anlamına gelmez. Son haftalarda yaşanan ve artık istisna olmaktan çıkan hakem hataları, futbolun adalet duygusuna açıkça zarar vermektedir. Sahada emeğin karşılığının verilmediği her karar, yalnızca bir maçın değil, bir camianın hakkına dokunmaktadır. Art arda yapılan hatalı hakem kararlarıyla Fenerbahçe’nin emeğini gölgelemeye çalışanlar bilmelidir ki; ses çıkaranın menfaat sağladığı, sessiz ve efendi duranın ise mağdur edildiği bir düzeni kabul etmeyeceğiz. Sahada alın terimizi yok sayan her kararın karşısında duracağız. Türkiye Futbol Federasyonu ve özellikle MHK’dan süreci en adil ve şeffaf zemine taşıyacak açık ve somut adımların atılmasını derhal bekliyoruz."

