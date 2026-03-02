ABD'li bakandan yeni savaş açıklaması: İran'da rejim değişti

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, İran'daki operasyonlar hakkında gazetecilere bilgi verdi. Bakan Hegseth, İran'ın füzelerinin artık bir tehdit olmadığını söyledi ve İran'da rejimin değiştiğini öne sürdü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken Savunma Bakanı Pete Hegseth, gazetecilere basın açıklamasında bulundu. İran'ın nükleer şantaj amacıyla 'konvansiyonel kalkan görevi görecek güçlü füzeler' inşa ettiğini söyleyen Hegseth, İran füzelerinin artık tehdit olmaktan çıktığını ifade etti.

Bakan Hegseth, İran'daki savaşın 'rejim değişikliği savaşı olmadığını fakat buna rağmen rejimin değiştiğini öne sürdü. İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını söyleyen Hegseth, ''Her geçen gün kapasitemiz artarken İran’ın kapasitesi azalıyor." dedi.

İran halkına seslenen ABD'li bakan, "Umarız İran halkı bu inanılmaz fırsatı değerlendirir. Başkan Trump, bu konuda çok netti şimdi zaman, sizin zamanınız dedi. İran güvenlik güçlerine şunu söylemek istiyorum, akıllıca ve doğru karar verin" ifadelerini kullandı.

Hegseth, İran yönetimine dair de şunları söyledi:

''Amerika’ya ölüm’, ‘İsrail’e ölüm’ sloganları atan rejimin ABD ve İsrail’den ölüm hediyesini aldığı ve bunun için özür dilemediğimizi açıkça söylüyoruz.''

"Bugün. çaresizlik içinde düşman maskeleri düştü" diyen Hegseth, "İran İHA'ları ve füzeleri, komşularının otellerine, havaalanlarına, apartmanlarına ve diğer sivil hedeflerine ayrım gözetmeksizin saldırıyor. On yıllardır korkakça terörist taktikler kullanan bir rejimden gelen alçak taktikler bunlar." açıklamasında bulundu.

''DAHA FAZLA KAYIP VERME İHTİMALİMİZ VAR''

Savunma Bakanı Hegseth'in ardından açıklama yapan ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise ABD'nin askeri gücünü saldırılarla gösterdiğini söyledi. Caine, “Askeri operasyonumuzun amaçlarını gerçekleştirmesi zaman alacak. Daha fazla kayıp verme ihtimalimiz de var. Büyük bir operasyondayız” dedi.

ABD'li bakan Caine, "Bu tek bir günlük ya da tek bir gecelik operasyon değildi. Saldırılarımızın sonuçlarını değerlendireceğiz. Gerekiyorsa uzun menzilli kapasitemizle ya da gerektiği şekilde saldırılarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.