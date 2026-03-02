BIST 13.346
DOLAR 43,95
EURO 51,51
ALTIN 7.532,83
HABER /  EKONOMİ

Altın ilk işlem gününde günü böyle kapattı!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 7 milyon 810 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 690 bin lira, en yüksek 8 milyon 40 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 5,5 artışla 7 milyon 810 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 7 milyon 400 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 258 milyon 133 bin 40,20 lira, işlem miktarı ise 1466,63 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 992 milyon 237 bin 248,29 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Albaraka Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

