BIST 13.346
DOLAR 43,95
EURO 51,51
ALTIN 7.532,83
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Play Studio, TikTok Live yayıncılarını profesyonel kariyer modeline hazırlıyor

Play Studio, TikTok Live yayıncılarını profesyonel kariyer modeline hazırlıyor

Play Studio, yayıncılara sunduğu keşfet, eğitim ve ödül destekleriyle TikTok Live dünyasında daha planlı ve uzun vadeli bir kariyer inşa edilmesini hedefliyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son dönemde canlı yayın pazarında izlenme sürelerinin artması, markaların platforma olan ilgisini de hızlandırdı. Artan etkileşim oranları ve kullanıcıların platformda geçirdiği sürenin yükselmesi, canlı yayın ekosistemini markalar açısından daha cazip hale getiriyor.

Yayıncılar artık yalnızca izlenme rakamlarıyla değil, içerik kalitesi, topluluk yönetimi ve platform kurallarına uyum performansıyla da değerlendirilirken, bu kapsamda Play Studio, yayıncıları kısa vadeli popülerlik yerine sürdürülebilir büyüme odağıyla destekliyor.

Dijital içerik ekonomisinin büyümesiyle birlikte canlı yayın ekosistemi bireysel bir hobi alanından profesyonel bir gelir modeline dönüşüyor.

Yayıncılar attık algoritma ve kural değişimlerini tek başına takip etmek yerine profesyonel destek almayı tercih ederken, TikTok Live dünyasında kalıcı başarı için veri odaklı yaklaşım, topluluk yönetimi ve platform kurallarına uyumun belirleyici unsurlar haline geliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? AK Parti'den son dakika açıklama
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? AK Parti'den son dakika açıklama
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 97'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 97'ye yükseldi
Netanyahu ve Trump bu kez istediklerini alamadı! Çağrılar karşılıksız kaldı
Netanyahu ve Trump bu kez istediklerini alamadı! Çağrılar karşılıksız kaldı
3 ABD uçağı Kuveyt'te esrarengiz bir şekilde düşmüştü! Gerçek ortaya çıktı meğer...
3 ABD uçağı Kuveyt'te esrarengiz bir şekilde düşmüştü! Gerçek ortaya çıktı meğer...
Trabzonspor'da Başakşehir maçının kadrosu belli oldu! Onana neden yok?
Trabzonspor'da Başakşehir maçının kadrosu belli oldu! Onana neden yok?
İncirlik tartışmalarına güvenlik kaynaklarından net yanıt: ''İncirlik Türk üssüdür!''
İncirlik tartışmalarına güvenlik kaynaklarından net yanıt: ''İncirlik Türk üssüdür!''
QatarEnergy, "askeri saldırılar" nedeniyle LNG üretimini durdurdu
QatarEnergy, "askeri saldırılar" nedeniyle LNG üretimini durdurdu
Dünyayı kana bularken İsrail Başbakanı Netanyahu Almanya'da, eşi ve oğlu ise Miami'de
Dünyayı kana bularken İsrail Başbakanı Netanyahu Almanya'da, eşi ve oğlu ise Miami'de
İsrail ordusu konum belirterek saldırı tehdidi yayımladı
İsrail ordusu konum belirterek saldırı tehdidi yayımladı
ABD, 3 savaş uçağını kimin düşürdüğünü açıkladı
ABD, 3 savaş uçağını kimin düşürdüğünü açıkladı
İsrail ordusu, Lübnan'a havadan ve denizden saldırılar düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'a havadan ve denizden saldırılar düzenledi
Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul’a yeni metro istasyonları geliyor
Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul’a yeni metro istasyonları geliyor