İzmir'de korkulan anlar! Freni boşalan vinç çevrede hasara neden oldu

İzmir'in Konak ilçesinde freni boşalan vincin çarpması sonucu iki otomobil ile vinç ve iş yerinde hasar oluştu.

O.Ç. idaresindeki 35 CHY 186 plakalı vinç, Boğaziçi Caddesi'nde yokuşta seyrettiği sırada freni boşalınca geriye gitti. Bu sırada vinç, arkasında seyreden E.D.'nin kullandığı 10 AKJ 440 plakalı otomobile çarptı.

Sürüklenen otomobil ise park halindeki Hasan Gökçe'ye ait 35 KT 084 plakalı otomobile çarparak üstüne çıktı.

Otomobiller elektrik direği ile iş yerine çarparak durabildi.

Dik vaziyette kalan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü E.D. kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu vinç, iki otomobil ve iş yerinde hasar meydana geldi.

- "Facia olabilirdi"

Park halindeki otomobilin sahibi Hasan Gökçe, gazetecilere, iş yerinde çalıştığı sırada fren ve bağrışma sesi duyduğunu söyledi.

Dışarı çıktığını anlatan Gökçe, "Yukarıdan vincin geri geri geldiğini gördüm. Daha sonra bir kütürtü koptu. Arabam park halinde direğin önündeydi. Önce yoldan geçen bir vatandaşın arabasına daha sonra benim arabayı önüne katıp bu hale getirdi. Direk olmasa zaten bizim dükkan komple aşağıya iniyordu. Kaza sırasında dükkanda 6 kişiydik, 2 müşterimiz vardı. Facia olabilirdi. Bu saatten sonra mala gelsin diyeceğiz. Allah'a bin şükür ölen, yaralanan yok." ifadelerini kullandı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde vincin geriye gitmesi ve arkasında seyreden otomobile çarpması yer alıyor. Park halindeki otomobile çarparak sürüklenen araçların, elektrik direği ve iş yerine çarparak durdukları görülüyor.

