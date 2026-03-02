BIST 13.361
HABER /  DÜNYA

3 ABD uçağı Kuveyt'te esrarengiz bir şekilde düşmüştü! Gerçek ortaya çıktı meğer...

3 ABD uçağı Kuveyt'te esrarengiz bir şekilde düşmüştü! Gerçek ortaya çıktı meğer...

KUVEYT'te bu sabah esrarengiz bir şekilde 3 ABD savaş uçağı düşmüştü. Gelen son dakika açıklamayla esrar çözüldü. Meğer 3 ABD uçağını Kuveyt 'yanlışlıkla' vurmuş. ABD'den yapılan resmi açıklamada, uçakların Kuveyt tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü belirtildi.

KUVEYT'te bu sabah esrarengiz olaylar yaşandı. ABD'ye ait 3 adet F-15 savaş uçağı arka arkaya düştü. Kuveyt Ordusu Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Atvan "Bu sabah birkaç ABD savaş uçağı düştü ve mürettebatın tümü sağ kurtuldu." diyerek olaya duyurdu. Uçaklardan birinin düşme anı da kameralara yansıdı. 

ESRAR ÇÖZÜLDÜ KUVEYT VURMUŞ
Uçakların düşmesi sebebiyle ilgili beklenen açıklama yeni geldi. ABD'den yapılan açıklamada 3 F-15 savaş uçağının Kuveyt tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü duyuruldu. İran daha önce yaptığı açıklamada "ABD uçağını biz düşürdük demişti.  

PİLOTLAR KURTULMUŞTU

3 ABD uçağı Kuveyt'te esrarengiz bir şekilde düşmüştü! Gerçek ortaya çıktı meğer... - Resim: 0

Bölgeden servis edilen fotoğraflarda, üç farklı ABD pilotunun fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldığı görülüyor. Görüntülerde paraşütle iniş yapan pilotların yere indikten sonra askeri ekipler tarafından güvenli bölgeye alındığı yer alıyor.

3 ABD uçağı Kuveyt'te esrarengiz bir şekilde düşmüştü! Gerçek ortaya çıktı meğer... - Resim: 1

Pilotların sağlık durumuna ilişkin resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, ilk bilgilere göre mürettebatın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

F-15'ler, ABD envanterinin en güçlü hava üstünlük uçakları arasında yer alıyor ve bugüne kadar hava-hava muharebelerinde kayıp vermemesiyle biliniyor. 

