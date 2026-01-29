Özgür Erdursun'dan emekli bayram ikramiyesi için ezber bozan hesap

Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki yazısında emeklilere bayram ikramiyesi öden­mesinin, Türkiye’nin sosyal politika gündemine ilk kez “ek bir destek” baş­lığıyla girmiş gibi görün­se de, gerçekte çok daha derin bir ihtiyacın sonu­cu olduğunu vurguladı.