BIST 13.541
DOLAR 43,42
EURO 52,11
ALTIN 7.748,14

Özgür Erdursun'dan emekli bayram ikramiyesi için ezber bozan hesap

|
Özgür Erdursun'dan emekli bayram ikramiyesi için ezber bozan hesap

Emekliler gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. İkramiyenin yükseltilmesi bekleniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ikramiye konusunda çok çarpıcı bir hesaplama yaparak emeklileri uyardı.

Özgür Erdursun'dan emekli bayram ikramiyesi için ezber bozan hesap - Resim: 1

Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki yazısında emeklilere bayram ikramiyesi öden­mesinin, Türkiye’nin sosyal politika gündemine ilk kez “ek bir destek” baş­lığıyla girmiş gibi görün­se de, gerçekte çok daha derin bir ihtiyacın sonu­cu olduğunu vurguladı.

16
Özgür Erdursun'dan emekli bayram ikramiyesi için ezber bozan hesap - Resim: 2

"2018 yılında emeklilere Ra­mazan ve Kurban Bayramı’nda 1.000’er TL bayram ikramiye­si ödenmesi kararlaştırıldı ve bu uygulama yasal düzenlemeyle hayata geçirildi" diyerek hatırlatma yapan Erdursun, hesaplama ile konuyu analiz etti.

26
Özgür Erdursun'dan emekli bayram ikramiyesi için ezber bozan hesap - Resim: 3

YÜZDE 62 ZAM GEREKİYOR
Erdursun, "2018’de net asgari ücret 1.603 TL idi.

Bayram ikramiyesi ise 1.000 TL olarak belirlendi.

Bu durumda bayram ikramiye­si, 2018 yılındaki asgari ücretin:

1.000 / 1.603 = %62,36’sına denk geliyordu" dedi.

36
Özgür Erdursun'dan emekli bayram ikramiyesi için ezber bozan hesap - Resim: 4

Erdursun, en düşük emekli aylığının 2020 yılında 1.500 TL’ye yükseltildi ve bu değişiklik 2020 Nisan döne­minden itibaren uygulandığını söyledi.Bugün için konuşulan senaryo­larda bayram ikramiyesinin yüz­de 25 artışla 5.000 TL olabileceği ifade edildiğinden bahseden Erdursun, "2018’de ikramiye, asgari ücre­tin %62,36’sıydı. Bu oran bugün korunmuş olsaydı, bayram ik­ramiyesi: 28.075 TL x %62,36 = 17.510 TL olmalıydı" dedi.

46