Özgür Erdursun'dan emekli bayram ikramiyesi için ezber bozan hesap
Emekliler gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. İkramiyenin yükseltilmesi bekleniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ikramiye konusunda çok çarpıcı bir hesaplama yaparak emeklileri uyardı.
Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki yazısında emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesinin, Türkiye’nin sosyal politika gündemine ilk kez “ek bir destek” başlığıyla girmiş gibi görünse de, gerçekte çok daha derin bir ihtiyacın sonucu olduğunu vurguladı.
"2018 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 1.000’er TL bayram ikramiyesi ödenmesi kararlaştırıldı ve bu uygulama yasal düzenlemeyle hayata geçirildi" diyerek hatırlatma yapan Erdursun, hesaplama ile konuyu analiz etti.
YÜZDE 62 ZAM GEREKİYOR
Erdursun, "2018’de net asgari ücret 1.603 TL idi.
Bayram ikramiyesi ise 1.000 TL olarak belirlendi.
Bu durumda bayram ikramiyesi, 2018 yılındaki asgari ücretin:
1.000 / 1.603 = %62,36’sına denk geliyordu" dedi.
Erdursun, en düşük emekli aylığının 2020 yılında 1.500 TL’ye yükseltildi ve bu değişiklik 2020 Nisan döneminden itibaren uygulandığını söyledi.Bugün için konuşulan senaryolarda bayram ikramiyesinin yüzde 25 artışla 5.000 TL olabileceği ifade edildiğinden bahseden Erdursun, "2018’de ikramiye, asgari ücretin %62,36’sıydı. Bu oran bugün korunmuş olsaydı, bayram ikramiyesi: 28.075 TL x %62,36 = 17.510 TL olmalıydı" dedi.