Bakan Kacır açıkladı: KOBİ’lere 50 milyon liraya kadar kredi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayi firmaları için 100 milyar liralık finansman programı başlatıldığını duyurdu. KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmalar, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı olarak 50 milyon liraya kadar krediye erişebilecek.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayi firmalarının yararlanmaları için 100 milyar liralık finansman programı hazırladıklarını belirterek, "KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı 50 milyon liraya kadar krediye, 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli uygun koşullarda erişebilecek." dedi.

"İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı İmza Töreni", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılımıyla, KOSGEB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bakan Kacır, konuşmasında Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ve milli gelirin 1,5 trilyon doları aştığını söyledi.

Türkiye'yi 23 yılda inşa edilen gelişmiş üretim altyapısı sonucunda dünyanın önde gelen üretim merkezleri arasına taşıdıklarını dile getiren Kacır, imalat sanayisinde katma değeri 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttiklerini, geniş ürün yelpazesi, esnek üretim kabiliyetleri, lojistik avantajlar, AR-GE ve katma değeri önceleyen adımlarla 2002'de 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatını 273 milyar dolara çıkardıklarını ifade etti.

Kacır, Türkiye'nin Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülke olduğunun altını çizdi.

Bakan Kacır, bu kazanımların "altın tepside sunulmadığına" dikkati çekerek, dünyada pek çok ülkede üretimin geri plana itildiği, pek çok ülkenin sanayisizleşmeye teslim olduğu ve tedarik zincirlerinde dışa bağımlılığın arttığı dönemlerde yerli üretimi ve milli teknolojiyi kalkınmanın merkezinde konumlandırdıklarını vurguladı.

"ÜLKEMİZ, DÜNYANIN GERİ KALANINDAN POZİTİF AYRIŞIYOR"

Bakan Kacır, ekonomik bağımsızlığı siyasi bağımsızlığın olmazsa olmazı gördüklerinin altını çizdi.

"Bizleri daha güçlü, daha müreffeh Türkiye'ye ulaştıracak her yatırımı, devletimizin tüm imkanlarıyla destekledik." diyen Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Sanayi üretim endeksi, halen pandemi öncesi dönemle kıyaslandığında Almanya'da yüzde 12,5, İtalya'da yüzde 5,8, Fransa'da yüzde 3,3 daha düşük seviyede. Türkiye ise sanayi üretimini aynı dönemde yüzde 31,5 artırdı. Küresel fırtınaların ortasında, yeni bir dünya düzeninin kurulduğu, tedarik zincirlerinin kırıldığı ve korumacılığın yükseldiği bir dönemde ülkemizin dünyanın geri kalanından pozitif ayrışması, müteşebbisimizi belirsizliğe terk etmeyen kararlı duruşumuzun ve Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirme azmimizin bir neticesidir."

Kacır, Bakanlık olarak, sanayicinin uygun koşullarda finansmana erişebilmesini, üretimin çarklarının daha hızlı dönmesinin ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmanın teminatı gördüklerini dile getirdi.

Yüksek mali disiplinle yürüttükleri fiyat istikrarını tesis etmeyi önceleyen ekonomi programının iç talep ve finansman koşullarında dönemsel etkilerinin bulunduğuna işaret eden Kacır, "Ancak enflasyonla mücadelede elde ettiğimiz müspet neticeler, orta ve uzun vadede sanayicimizin finansman maliyetini hafifletecek ve öngörülebilirliği kalıcı kılacaktır." diye konuştu.

Dengeleme sürecinde yatırımın, istihdamın ve üretimin hız kesmemesi için gerekli adımları attıklarını vurgulayan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"2025'te 7 bin 354 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 1 trilyon 502 milyar lira yatırımın, 157 bin istihdamın önünü açtık. Devreye aldığımız yeni teşvik sistemimizle Milli Teknoloji Hamlemizi ve bölgesel kalkınmayı hızlandıracak projelere sunduğumuz finansman desteğinin üst sınırını Merkez Bankası politika faizinin 10'da 4'üne ve bu yıl itibarıyla da 301 milyon liraya yükselttik. Teknoloji Hamlesi, Yerel Kalkınma Hamlesi ve Stratejik Hamle programlarıyla teşvik sistemimizi daha selektif ve odaklı hale getirdik."

PROGRAMA BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMALAR DA DAHİL EDİLDİ

Kacır, 2030'a kadar 30 milyar dolar devlet desteğini öngören HIT-30 Programı ve proje bazlı teşviklerle Türkiye'ye kritik teknoloji yatırımları kazandırdıklarını, dış ticaret açığını azaltacak projeleri önceliklendirdiklerini anlattı.

KOBİ'lerin finansal dayanıklılığını artırmak ve istihdam kapasitelerini korumak amacıyla KOSGEB eliyle yeni destek programlarını devreye aldıklarını kaydeden Kacır, "Ölçek büyütme yatırımlarının önünü açan Kapasite Geliştirme Destek Programı ile 2 bin 440 işletmemizin 38,4 milyar liralık yatırım projesine 20 puan destekle finansman sağladık. KOBİ'lerimizin küresel pazarlarda daha rekabetçi bir konuma yükselmesini hedefleyen Küresel Rekabetçilik Destek Programı'yla 38 işletmemizin 1,5 milyar liralık yatırım projesine destek verdik. Ayrıca işletmelerimizin nakit akışını rahatlatmak üzere geçtiğimiz ay Refinansman Kefalet Programımızı da devreye aldık." diye konuştu.