Emekli bayram ikramiyesi için bomba kulis! SGK uzmanı "Bu rakam ilan edilecek" dedi bir ihtimali daha söyledi

Karakaş "Bu bağlamda Ankara kulislerinde 5.000 TL’lik rakamın ilan edilmesi kuvvetle muhtemel hâle geldi. Ancak son anda Cumhurbaşkanımızın tesiriyle bu rakamın 5.500 TL’ye ya da zayıf bir ihtimal de olsa 6.000 TL’ye yükseltilmesi konuşuluyor" dedi.