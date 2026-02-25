Emekli bayram ikramiyesi için bomba kulis! SGK uzmanı "Bu rakam ilan edilecek" dedi bir ihtimali daha söyledi
Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merakla beklenirken SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.Ankara kulislerinden aldıkları güçlü duyumların, bu bayramda mutlaka bir artış yapılacağı yönünde olduğunu vurgulayan Karakaş, en güçlü rakamı aktarırken bir ihtimali daha işaret etti.
Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl 4000 TL olarak uygulanmıştı. Peki, bu sene bayram ikramiyesinin ne kadar olması bekleniyor? Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında milyonların merakla beklediği bayram ikramiyesi konusunda Ankara kulislerinden gelen son bilgileri paylaştı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Bayram ikramiyesinin ilk olarak başladığı 2018 yılından itibaren yaşadığı değişimi aktaran Karakaş, "Ankara kulislerinden aldığımız güçlü duyumlar, bu bayramda mutlaka bir artış yapılacağı yönünde. Peki artış oranı ne kadar olacak? Gözler şimdi yeni rakamın ilan edileceği günde!" dedi.
Ekonomi yönetiminden gelen güçlü sinyallerin 17 milyona yakın emekli ve hak sahiplerine verilecek ikramiyede yapılacak artışın %25 ile sınırlı kalması yönünde olduğunu söyleyen Karakaş, aksi takdirde bütçe dengelerine ve dezenflasyon sürecine dikkate değer oranda olumsuz etkilemesinin söz konusu olacağının ileri sürüldüğünü belirtti.
Karakaş "Bu bağlamda Ankara kulislerinde 5.000 TL’lik rakamın ilan edilmesi kuvvetle muhtemel hâle geldi. Ancak son anda Cumhurbaşkanımızın tesiriyle bu rakamın 5.500 TL’ye ya da zayıf bir ihtimal de olsa 6.000 TL’ye yükseltilmesi konuşuluyor" dedi.