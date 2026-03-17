Baklavanın dev ismi Faruk Güllü vitrine çıktı! İstenen rakam ise dudak uçuklattı

Baklava imparatorluğunda devir teslim için düğmeye basıldı. TMSF, kayyım yönetiminde bulunan Baklavacı Faruk Güllü markasını ve tüm ticari varlıklarını satış listesine koydu. 'Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü' ismiyle vitrine çıkan dev zincir için ihale süreci resmen başladı.

Muhammen bedeli 223 milyon TL olan satışa konu olan ticari ve iktisadi bütünlük; Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye ait mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerden meydana geliyor.

İhale 8 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.

2016 YILINDA EL KONMUŞTU

FETÖ'ye üye olduğu tespit edilen kişiler ve bazı şirketler hakkında soruşturmalar açılmıştı. 'Terör örgütünün finansmanı', 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından dolayı Güllüoğlu Baklavaları'na 2016 yılında el konmuştu.

