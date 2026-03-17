Altında hikaye bitti mi? Dev bankadan bomba tahmin yatırımcı buna sevinecek
Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü 7 bin 108 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın 7 bin 125 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 11 bin 947 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 251 liradan satılıyor.Altının onsu da yüzde 0,2 artışla 5 bin 15 dolardan işlem görüyor.İsviçreli UBS 2026 yılı altın tahminini açıkladı.
ABD-İsrail ve İran arasında başlayan çatışmaların ardından ons altın 5.200 doların üzerinde tutunamadı ve zayıf bir görünüm sergiledi. Dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde de dikkat çeken artışlar yaşanınca altın elde tutmanın maliyeti yükseldi ve sarı metal beklenmedik bir satış baskısı ile karşılaştı. Gelinen noktada “altında hikâye bitti mi” soruları da artmaya başladı.
İsviçreli UBS, İran savaşı başladığından beri altının gösterdiği durgun performansa rağmen, sarı metal için pozitif bir tablo çizdi. Türkiye gazetesinin haberine göre UBS analistleri; geçen yıl artan jeopolitik riskler, düşük reel faiz oranları ve borç endişeleri gibi temel etkenlerin etkisiyle ons fiyatının %65 prim yaptığını hatırlatarak; mart ayındaki performansın ise yatırımcıların likidite aradığı ve enerji emtiaları gibi alternatiflere yöneldiği bir dönem olarak tanımlıyor.
USB, “Altın için olumsuz ancak merkez bankaları ani politika faiz artırımları yapmadan önce enflasyon risklerini yakından takip edeceklerdir. Çatışmalar ne kadar uzarsa, riski de o kadar artar. Bu da altın için riskten korunma talebini destekleyecektir” görüşünü paylaştı ve tarihsel verilerin, altının uzun vadede enflasyona karşı da bir koruma aracı olarak öne çıktığını gösterdiğini hatırlattı.
UBS, “ETF yatırımcıları bu ayın başlarında altın varlıklarını biraz azalttı ancak hedge fonlarda artış var. Merkez bankalarının alımlarının devam etmesi, yüksek devlet borçları ve küresel yatırımcıların da dolardan uzaklaşarak portföylerini çeşitlendirme çabaları gibi yapısal eğilimlerin, altının uzun vadeli görünümünü destekleyeceğini bekliyoruz," yorumunda bulunarak, 2026 sonuna kadar ons fiyatının 5.900-6.200 dolar bandına doğru yükselebileceği tahminini paylaştı.